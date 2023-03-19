Метеоусловия в Сочи временно улучшились: аэропорт готов принять и выпустить часть рейсов

Из-за неблагоприятных метеоусловий работа аэропорта города-курорта Сочи с ночи на 19 марта и почти до полудня была сильно осложнена. Но представители компании «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара) сообщили, что сочинский порт готов принять часть задержанных рейсов.
«С 11:00 в районе аэропорта улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего время они прибудут в Сочи», — цитирует ТАСС спикеров управляющей компании.
Метеорологи предупреждают, что нормальная видимость предположительно сохранится до 18:00 воскресенья, а затем туман, из-за которого из запланированных 57 рейсов вылетели только два, вновь усилится.
Ранее «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов из Москвы и регионов в Сочи и обратно ввиду сложной метеоситуации. Позже компания сообщила, что часть рейсов из города-курорта, пока видимость позволяет, она выполнит.
Сейчас на сайте перевозчика доступна информация о том, какие именно рейсы «Аэрофлот» выполнит в период временного улучшения погодных условий:
- SU1135 Сочи — Москва (вылет в 14:30)
- SU1137 Сочи — Москва (вылет в 15:00)
- SU1125 Сочи — Москва (вылет в 16:40)
- SU2815 Сочи — Санкт-Петербург (вылет в 17:45)
- SU2914 Сочи — Пермь (вылет в 0:35 20.03)
- SU2960 Сочи — Екатеринбург (вылет в 0:35 20.03)
По остальным отмененным рейсам дополнительной информации пока нет. И компания все еще призывает клиентов внимательно следить за новостями и не прибывать в аэропорт, если на официальном сайте нет данных о возобновлении конкретного рейса.
Посмотреть новости авиаперевозчика можно здесь. Также пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат средств.
Фото на обложке: Unsplash
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