«Ситидрайв» запустил в Сочи классический прокат машин

Сервис каршеринга «Ситидрайв» распространил формат классического проката машин на Сочи. Теперь арендовать автомобиль без оклейки можно на срок от 1 до 365 дней, рассказали в пресс-службе сервиса.

В мае 2024 года «Ситидрайв Рент» заработал в Санкт-Петербурге. Теперь арендовать машину на длительное время можно и на юге страны. Достаточно забронировать авто на сайте компании и затем забрать ее на парковке аэропорта в Сочи.

Сутки проката предполагают 250 км пробега с возможностью апгрейда пакета до безлимитного. Формат предполагает возможность уехать на 2 тыс. км от Сочи. У клиентов есть возможность путешествовать по Краснодарскому краю, Пятигорску и другим местам.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться дополнительными опциями: расширенной страховкой, детским креслом и многим другим, а также вписать второго водителя в договор. Топливо и платные парковки не включены в стоимость.

Компания откроет на парковке «Ситидрайва» отдельный офис.

Сразу на месте пользователи могут посмотреть все автомобили, выбрать понравившийся и заключить договор на аренду. Для оформления понадобится паспорт и водительское удостоверение. К управлению автомобилем допускаются водители от 20 лет и стажем не менее года.

Ранее «Ситидрайв» разрешил аренду машин для пользователей с 18 лет со стажем менее года.

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