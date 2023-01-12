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Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Мейера освободили из СИЗО под залог 30 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Августа Мейера освободили из СИЗО под залог 30 млн рублей. Мейера арестовали в конце 2021 года, в следственном изоляторе он провел больше года.

Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Мейера освободили из СИЗО под залог 30 млн рублей

Об освобождении Августа Мейера из СИЗО «Ведомостям» сообщил его адвокат Олег Ткаченко. Совладельца «Рив Гош» отпустили под залог 30 млн рублей.

Августа Мейера арестовали в декабре 2021 года. В следственном изоляторе он провел больше года. В декабре 2022 года Мейер просил освободить его под залог 25 млн рублей, но в тот раз суд ему отказал. 

Совладельца «Рив Гош» и уже прекратившего свое существование интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Мейеру вменяют три эпизода, общей суммой около 3 млрд рублей.

В январе 2022 года суд в Петербурге наложил арест на имущество Инны Мейер – супруги Августа Мейера. Она также проходит обвиняемой по делу о мошенничестве.

Фото на обложке: peterbooking

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