Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Мейера освободили из СИЗО под залог 30 млн рублей

Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Августа Мейера освободили из СИЗО под залог 30 млн рублей. Мейера арестовали в конце 2021 года, в следственном изоляторе он провел больше года.
Об освобождении Августа Мейера из СИЗО «Ведомостям» сообщил его адвокат Олег Ткаченко. Совладельца «Рив Гош» отпустили под залог 30 млн рублей.
Августа Мейера арестовали в декабре 2021 года. В следственном изоляторе он провел больше года. В декабре 2022 года Мейер просил освободить его под залог 25 млн рублей, но в тот раз суд ему отказал.
Совладельца «Рив Гош» и уже прекратившего свое существование интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Мейеру вменяют три эпизода, общей суммой около 3 млрд рублей.
В январе 2022 года суд в Петербурге наложил арест на имущество Инны Мейер – супруги Августа Мейера. Она также проходит обвиняемой по делу о мошенничестве.
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