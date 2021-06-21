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МФТИ запустил онлайн-курс «Python и инструменты машинного обучения»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

23 июня стартует новый онлайн-курс от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ — «Python и инструменты машинного обучения». Программа рассчитана на два месяца. Обучение платное.

МФТИ запустил онлайн-курс «Python и инструменты машинного обучения»

Преподавать на курсе будет Илья Склонин, аспирант кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, выпускник кафедры теоретической и прикладной информатики МФТИ.

Студенты изучат:

  • основы языка Python;
  • подготовку данных к анализу;
  • средства визуализации Matplotlib и Seaborn;
  • основы статистики и теории вероятностей;
  • тестирование гипотез;
  • основы машинного обучения и другое.

Также студенты будут выполнять практические домашние задания и поработают над финальными проектами. По словам организаторов, успешные ученики получат удостоверение МФТИ о повышении квалификации.

Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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