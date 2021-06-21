МФТИ запустил онлайн-курс «Python и инструменты машинного обучения»

23 июня стартует новый онлайн-курс от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ — «Python и инструменты машинного обучения». Программа рассчитана на два месяца. Обучение платное.

Преподавать на курсе будет Илья Склонин, аспирант кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, выпускник кафедры теоретической и прикладной информатики МФТИ.

Студенты изучат:

основы языка Python;

подготовку данных к анализу;

средства визуализации Matplotlib и Seaborn;

основы статистики и теории вероятностей;

тестирование гипотез;

основы машинного обучения и другое.

Также студенты будут выполнять практические домашние задания и поработают над финальными проектами. По словам организаторов, успешные ученики получат удостоверение МФТИ о повышении квалификации.

Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.



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