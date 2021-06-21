Евгения Хрисанфова
23 июня стартует новый онлайн-курс от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ — «Python и инструменты машинного обучения». Программа рассчитана на два месяца. Обучение платное.
МФТИ запустил онлайн-курс «Python и инструменты машинного обучения»Евгения Хрисанфова
Преподавать на курсе будет Илья Склонин, аспирант кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, выпускник кафедры теоретической и прикладной информатики МФТИ.
Студенты изучат:
- основы языка Python;
- подготовку данных к анализу;
- средства визуализации Matplotlib и Seaborn;
- основы статистики и теории вероятностей;
- тестирование гипотез;
- основы машинного обучения и другое.
Также студенты будут выполнять практические домашние задания и поработают над финальными проектами. По словам организаторов, успешные ученики получат удостоверение МФТИ о повышении квалификации.
Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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