Акции Micrsoft установили рекорд после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд

Акции Microsoft 15 июня 2023 года выросли на 3,2% и закрылись на отметке $348,1. Они побили рекорд закрытия ноября 2021 года. Ранее в JPMorgan повысили целевую цену акций Microsoft с $315 за бумагу до $350, основываясь на перспективах роста выручки от облачного программного обеспечения (ПО) с ИИ.

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