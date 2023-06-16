Акции Micrsoft установили рекорд после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд

Акции Microsoft 15 июня 2023 года выросли на 3,2% и закрылись на отметке $348,1. Они побили рекорд закрытия ноября 2021 года. Ранее в JPMorgan повысили целевую цену акций Microsoft с $315 за бумагу до $350, основываясь на перспективах роста выручки от облачного программного обеспечения (ПО) с ИИ.
Рост Microsoft на 46% с начала 2023 года позволил компании возместить все свои потери с 2022 года, когда инвесторы уходили из технологического сектора в ожидании роста процентных ставок и экономических трудностей.
- 49% сотрудников Microsoft остерегается за свою работу в связи с развитием искусственного интеллекта (AI). В компании считают, что искусственный интеллект может оптимизировать ряд процессов, чтобы сотрудники сосредоточились на инновациях и стратегическом мышлени.
- Ранее крупнейший инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал, что развитие ChatGPT и AI в целом может затронуть до 25% рабочих мест в развитых экономиках.
Фото на обложке: Unsplash
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