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Акции Micrsoft установили рекорд после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Акции Microsoft 15 июня 2023 года выросли на 3,2% и закрылись на отметке $348,1. Они побили рекорд закрытия ноября 2021 года. Ранее в JPMorgan повысили целевую цену акций Microsoft с $315 за бумагу до $350, основываясь на перспективах роста выручки от облачного программного обеспечения (ПО) с ИИ.

Акции Micrsoft установили рекорд после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд

Рост Microsoft на 46% с начала 2023 года позволил компании возместить все свои потери с 2022 года, когда инвесторы уходили из технологического сектора в ожидании роста процентных ставок и экономических трудностей.

  • 49% сотрудников Microsoft остерегается за свою работу в связи с развитием искусственного интеллекта (AI). В компании считают, что искусственный интеллект может оптимизировать ряд процессов, чтобы сотрудники сосредоточились на инновациях и стратегическом мышлени.
  • Ранее крупнейший инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал, что развитие ChatGPT и AI в целом может затронуть до 25% рабочих мест в развитых экономиках.

Фото на обложке: Unsplash

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