Microsoft представила новый чип, который ускорит приход эры квантовых вычислений

Компания Microsoft представила чип, который может ускорить разработку полноценных квантовых компьютеров, следует из пресс-релиза компании. По данным Microsoft, теперь на создание квантовых компьютеров потребуются годы, а не десятилетия.

Новый чип от Microsoft получил название Majorana 1, он создан с помощью «революционного» класса материалов — топопроводников. Их использование позволяет достичь топологической сверхпроводимости — принципиально нового состояния материи. Прежде это состояние, отличное от известных нам жидкого, газообразного и твердого, существовало только в теории.

Новая материя делает возможной разработку квантовых систем, умещающихся в чипе размером меньше ладони, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Профессор теоретической физики из Королевского колледжа Лондона Джордж Бут заявил, что исследование представляет собой «впечатляющее техническое достижение», значимость которого станет понятна только в ретроспективе. «Является ли точным утверждение о «годах» [до начала полноценного развития квантовых компьютеров], еще предстоит выяснить», — прокомментировал The Guardian Бут.

Топопроводники позволят создавать квантовые системы, масштабируемые до миллиона кубитов (наименьшая единица информации в квантовом компьютере, аналогичная единицам и нулям в двоичной системе счисления — прим. ред.). Это, в свою очередь, поможет разработать мощные, основанные на квантовой механике компьютеры, которые смогут решать сложнейшие промышленные и социальные проблемы, утверждают в Microsoft.

«То, что сегодня требует миллиардов долларов на изнурительные экспериментальные поиски и лабораторные опыты, может быть найдено с помощью расчетов на квантовом компьютере», — заявили в компании, добавив, что речь идет о таких инновациях, как, например, самовосстанавливающиеся строительные материалы, способные заполнять трещины в мостах.

Ранее, 10 декабря, Google осуществила прорыв в квантовых технологиях — представила новый чип Willow. Оснащенный им квантовый компьютер за пять минут решил математическую задачу, на которую самые мощные суперкомпьютеры потратили бы более 10 септиллионов лет — больше, чем возраст Вселенной.

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