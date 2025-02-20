Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Microsoft представила новый чип, который ускорит приход эры квантовых вычислений

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Компания Microsoft представила чип, который может ускорить разработку полноценных квантовых компьютеров, следует из пресс-релиза компании. По данным Microsoft, теперь на создание квантовых компьютеров потребуются годы, а не десятилетия.

Microsoft представила новый чип, который ускорит приход эры квантовых вычислений
  1. Новости

Новый чип от Microsoft получил название Majorana 1, он создан с помощью «революционного» класса материалов — топопроводников. Их использование позволяет достичь топологической сверхпроводимости — принципиально нового состояния материи. Прежде это состояние, отличное от известных нам жидкого, газообразного и твердого, существовало только в теории.

Новая материя делает возможной разработку квантовых систем, умещающихся в чипе размером меньше ладони, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Профессор теоретической физики из Королевского колледжа Лондона Джордж Бут заявил, что исследование представляет собой «впечатляющее техническое достижение», значимость которого станет понятна только в ретроспективе. «Является ли точным утверждение о «годах» [до начала полноценного развития квантовых компьютеров], еще предстоит выяснить», — прокомментировал The Guardian Бут.

Топопроводники позволят создавать квантовые системы, масштабируемые до миллиона кубитов (наименьшая единица информации в квантовом компьютере, аналогичная единицам и нулям в двоичной системе счисления — прим. ред.). Это, в свою очередь, поможет разработать мощные, основанные на квантовой механике компьютеры, которые смогут решать сложнейшие промышленные и социальные проблемы, утверждают в Microsoft.

«То, что сегодня требует миллиардов долларов на изнурительные экспериментальные поиски и лабораторные опыты, может быть найдено с помощью расчетов на квантовом компьютере», — заявили в компании, добавив, что речь идет о таких инновациях, как, например, самовосстанавливающиеся строительные материалы, способные заполнять трещины в мостах.

Ранее, 10 декабря, Google осуществила прорыв в квантовых технологиях — представила новый чип Willow. Оснащенный им квантовый компьютер за пять минут решил математическую задачу, на которую самые мощные суперкомпьютеры потратили бы более 10 септиллионов лет — больше, чем возраст Вселенной.

Фото на обложке: Kevin Ku / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме