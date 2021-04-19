Microsoft запускает бета-тест xCloud на iOS и ПК

Microsoft запускает бета-тестирование xCloud – услуги, позволяющей подписчикам Xbox Game Pass Ultimate играть в игры консоли на ПК, iPhone и iPad. Доступ к тестированию можно получить только по приглашению.
Пользователям будут доступны более 100 игр. Поиграть в них можно через браузеры Google Chrome, Safari или Edge, используя совместимый контроллер с подключением по Bluetooth или USB, сообщается на сайте компании.
Бета-тестирование будет доступно с 20 апреля в 22 странах, а его участником можно стать только по приглашению.
«Мы будем постоянно рассылать приглашения игрокам во всех поддерживаемых странах, оценивать их отзывы и улучшать взаимодействие», – отметила глава Microsoft xCloud Кэтрин Глюкштейн.
Ранее Microsoft сделали услугу доступной для пользователей устройств на Android.
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Фото: news.xbox.com
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