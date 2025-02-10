Спрос на консоли PlayStation и Xbox вырос на маркетплейсах в два раза

С 28 января по 5 февраля спрос на игровые консоли PlayStation и Xbox на Ozon и Wildberries вырос более чем вдвое, следует из данных сервиса Moneyplace, с которыми ознакомились «РИА Новости». По словам аналитиков, на рост продаж могли повлиять новости о возможном запрете поставок устройств из ЕС в Россию.

Конец января и начало февраля обычно являются спокойным периодом для продавцов консолей, так как новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще далеко, утверждает аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

«Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1–1,5 тыс. приставок в день, то с 28 января по 5 февраля — более 2,7 тыс.», — добавила эксперт.

Романова отметила, что всего за указанный период на маркетплейсах было продано почти 25 тыс. консолей, а общая выручка продавцов составила 257,7 млн рублей.

В пресс-службе Ozon подтвердили RB.RU информацию о росте продаж консолей. «За период с 3 по 9 февраля спрос на Ozon на приставки PlayStation и Xbox вырос в два раза в штучном выражении по сравнению с неделей ранее», — заявили там, добавив, что запрет ЕС «не скажется на доступности гаджетов на российском рынке».

В Wildberries от комментариев отказались.

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В конце января «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка техники сообщил, что спрос на консоли в России вырос на 29,5% в денежном выражении и на 10% в штучном.

О планах запретить поставки консолей в Россию ранее заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В Брюсселе считают, что военные используют эти устройства для управления беспилотниками. По словам Каллас, ограничения должны войти в новый пакет санкций, запланированный к третьей годовщине военной операции 22 февраля.

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