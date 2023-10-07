Минцифры предложило три этапа внедрения «цифрового паспорта»: на каждом — доступ к новому пулу услуг

Минцифры на официальном портале правовых актов опубликовало проект правил использования «цифрового паспорта» — электронного документа, удостоверяющего личность, в виде QR-кода в приложении «Гослуслуг». Внедрение планируется в три этапа, начиная с момента вступления в силу соответствующего постановления. На каждом этапе будет расширяться перечень доступных по цифровому документу услуг, но пока что до 2 ноября будут идти общественные обсуждения проекта.

В документе, который заметили среди опубликованных правовых актов «Ведомости», разъясняется, что на первом этапе внедрения для владельцев «цифрового паспорта» будут доступны:

приобретение алкоголя или табака (потребуется пароль),

допуск в поезда дальнего следования,

подтверждение возраста при посещении организаций культуры (потребуется пароль),

подтверждение личности в центрах услуг (государственных или муниципальных, но есть ряд исключений — например, оформление паспортов и прав на недвижимость),

подтверждение личности в финансовых организациях (если клиент был идентифицирован ранее согласно закону).

На втором этапе (с 1 января 2024 года) станут доступны также:

оформление пропусков на территории организаций (кроме «закрытых» — военных, например),

подтверждение личности на почте и в сервисах отправки и получения доставок и денежных средств (потребуется пароль).

подтверждение личности при заселении в гостиницу (потребуется пароль);

подтверждение личности в медицинских организациях (потребуется пароль).

На третьем этапе (с 1 января 2025 года) добавятся еще:

Указ о приравнивании «цифрового паспорта» к бумажному оригиналу подписан 18 сентября. Воспользоваться электронным документом смогут те, кто разместил свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе (ЕБС) и загрузил в приложение «Госуслуг» фото любого другого документа, удостоверяющего личность (загранпаспорта, водительского удостоверения и т.п. — согласие на предоставление фото подписывается простой электронной подписью).

«Цифровой паспорт» представляет собой QR-код и фотографию, а его использование вместо бумажного осуществляется на добровольной основе.

В Минцифры отдельно подчеркивают, что электронный документ не будет полноценной заменой бумажных оригиналов, выпуск которых прекращать не планируется.

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