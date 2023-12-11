Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

C 11 декабря в России вступает в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд. Постановление было опубликовано 24 ноября на портале правовой информации.
Документы будут храниться в органах власти, которые выдали документ, например, в МВД или МИД, а также в организациях, ограничивших возможность выезда за границу.
Загранпаспорт можно будет вернуть после отмены ограничения на выезд. Запрет может быть наложен в связи с призывом в армию, уголовным преследованием, доступом к гостайне или банкротством.
В 2024 году во Внуково и Кольцово появится автоматический паспортный контроль. Сканирование в кабине позволяет проводить паспортный контроль всего за 30-45 секунд и без влияния человеческого фактора.
Фото на обложке: Unsplash
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