Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

C 11 декабря в России вступает в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд. Постановление было опубликовано 24 ноября на портале правовой информации.

Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

Документы будут храниться в органах власти, которые выдали документ, например, в МВД или МИД, а также в организациях, ограничивших возможность выезда за границу. 

Загранпаспорт можно будет вернуть после отмены ограничения на выезд. Запрет может быть наложен в связи с призывом в армию, уголовным преследованием, доступом к гостайне или банкротством. 

В 2024 году во Внуково и Кольцово появится автоматический паспортный контроль. Сканирование в кабине позволяет проводить паспортный контроль всего за 30-45 секунд и без влияния человеческого фактора.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как оперативно проверить состояние охраны труда в компании
  2. 2 Евросоюз согласовал первый в мире свод правил по регулированию искусственного интеллекта
  3. 3 Кадровые новости OpenAI и Apple, регулирование ИИ, приток иностранных туристов в РФ: главное для бизнеса 9 декабря
  4. 4 При каких условиях работодатель может удерживать деньги из зарплаты сотрудника
  5. 5 Тонкости «упрощенки»: особенности применения УСН и арбитражная практика
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

11 декабря 2023

Акселератор ИТМО

13 декабря 2023

Акселератор Контура

14 декабря 2023

Генеративный ИИ: презентация топ-10 компаний и кейсов

Все ВОЗМОЖНОСТИ