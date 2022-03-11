Минцифры призвало не наказывать глав российских офисов иностранных компаний, покинувших РФ

Минцифры выступило против административного и уголовного наказания глав российских офисов зарубежных IT-компаний, которые ограничили, приостановили или прекратили работу в России, сообщила пресс-служба министерства.

Минцифры прояснило свою позицию по прекращению работы в России крупных международных IT-компаний.

«Выступаем против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями», — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что решения в таких случаях принимаются не ими, поэтому они не должны за них отвечать. В министерстве также выразили уверенность, что если зарубежные компании не возобновят свою работу в России, то эти ниши будут быстро заполняться российскими решениями, а также продуктами компаний тех стран, которые не ввели санкции.

Также в Минцифры сообщили:

Российские интеграторы не могут выполнить свои обязательства перед компаниями по заключенным контактам на поставку зарубежного оборудования и программного обеспечения (ПО) тех производителей, которые приостановили (прекратили) свою работу в РФ. Это распространяется даже на те контракты, по которым заказчики уже провели оплату до введения ограничений. Минцифры рекомендует заказчикам отложить обращения в суд для взыскания предоплаты и штрафов с интеграторов и вендоров, а также просит обе стороны направить в министерство информацию о предоплаченных и неисполненных контрактах.

по заключенным контактам на поставку зарубежного оборудования и программного обеспечения (ПО) тех производителей, которые приостановили (прекратили) свою работу в РФ. Это распространяется даже на те контракты, по которым заказчики уже провели оплату до введения ограничений. Минцифры рекомендует заказчикам отложить обращения в суд для взыскания предоплаты и штрафов с интеграторов и вендоров, а также просит обе стороны направить в министерство информацию о предоплаченных и неисполненных контрактах. Вендорам предлагается начать срочное обсуждение условий передачи российским IT-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры, нарушения в работе которых могут привести к серьезным сбоям в системах жизнеобеспечения. Минцифры окажет помощь в налаживании такого взаимодействия.

условий передачи российским IT-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры, нарушения в работе которых могут привести к серьезным сбоям в системах жизнеобеспечения. Минцифры окажет помощь в налаживании такого взаимодействия. В случае принятия вендором решения о сокращении персонала в своих офисах в РФ сообщить о планируемых сроках увольнения и организовать взаимодействие с Минцифры для оказания сотрудникам содействия в трудоустройстве.

и организовать взаимодействие с Минцифры для оказания сотрудникам содействия в трудоустройстве. В министерстве не поддерживают идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной предоплаты за будущие периоды его использования просят с пониманием относиться к использованию этого ПО до замены на российские аналоги. При возобновлении работы в РФ вся недополученная выручка за время использования ПО может быть возвращена зарубежным компаниям.

Минцифры готово оказать помощь и провести консультации по вопросам текущей деятельности в России зарубежных компаний, в том числе по проведению платежей.

В ответ на массовый уход с российского рынка иностранных компаний правительство разработало законопроект, который позволит перехватить управление в таких компаниях, а затем продать их на торгах российским организациям. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее предложил иностранным компаниям несколько вариантов действий в нынешней ситуации:

иностранные акционеры могут передать свою долю под управление местных партнеров, а в будущем смогут вернуться на российский рынок;

при полном закрытии предприятия и уволнении всех сотрудников провести процедуру ускоренного банкротства.

В «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка. Такие действия можно квалифицировать как предумышленное банкротство, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Организациея «Общественная потребительская инициатива» 10 марта 2022 года направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Глава организации также предложил привлекать руководство таких компаний к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

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