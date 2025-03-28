Минцифры определило порядок оплаты сбора за интернет-рекламу

Сбор будет взиматься с рекламораспространителей, операторов рекламных систем, посредников и агентов, заключивших договор с рекламодателем. Если договор с рекламодателем подписал агент, то именно он будет отвечать за выплату сборов.

Согласно проекту постановления, контролировать поступление отчислений будет Роскомнадзор. Размер сбора будет формироваться «не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за платежным периодом в личном кабинете плательщика», указано в документе.

В случае неуплаты в течение десяти дней после получения уведомления регулятор будет взыскивать деньги в судебном порядке, все данные будут отражены в «личном кабинете плательщика» на сайте РКН. В Минцифры заявили «Коммерсанту», что «отчисления будут направлены на развитие и поддержку российских IT-компаний и отечественных информационных ресурсов».

25 марта Госдума приняла закон, который с 1 сентября запретит размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций. Под запрет в том числе попадет размещение рекламы в Instagram* и Facebook*.

* Meta, Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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