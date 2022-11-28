Выручка от майнинга биткоина упала до двухлетнего минимума

Глобальная выручка от майнинга биткоина снизилась до двухлетнего минимума. Падение доходов майнеров происходит на фоне удешевления самого биткоина – его стоимость в ходе торгов в понедельник упала до $16,2 тысяч.

Дневная выручка майнеров биткоина по итогам субботы 26 ноября составила $11,6 млн, что является минимальным значением со 2 ноября 2020 года, когда майнеры за день заработали $10,9 млн. Об этом свидетельствуют данные платформы Blockchain.

Стоимость биткоина на бирже также снижается. В ходе торгов в понедельник 28 ноября первая криптовалюта подешевела на 2,1% до $16,17 тысяч, что является минимальным значением с ноября 2020 года. От исторического максимума в $67,5 тысяч, зафиксированного в ноябре 2021 года, биткоин потерял более 70% стоимости.

В ноябре текущего года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют, однако профессиональное сообщество его раскритиковало.

Фото на обложке: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock