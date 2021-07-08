Минфин хочет увеличить бюджет за счет страховых взносов физлиц и новых ставок на имущество — СМИ

Минфин предложил увеличить собираемость налогов с физлиц за счет страховых взносов и новых ставок на имущество. К 2024 году власти хотят собрать в бюджет 100 млрд за счет налогов с состоятельных россиян.

Об этом говорится в своде предложений ведомства, которые ведомство представило бюджетной комиссии 1 июля, сообщил Forbes.

Минфин предложил увеличить предельную базу для расчета по страховым взносам в пенсионный фонд. Сейчас правило такое — работодатель платит с зарплаты сотрудника 22% в фонд до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает суммы в 1,46 млн руб. После того, как этот порог превышен (здесь идет речь о зарплатах выше 122 000 рублей), ставка падает до 10%. Но власти хотят поднять этот порог. И, чем он выше, тем дольше компании придется платить страховые взносы не по льготному, а по обычному тарифу. Эта мера, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд руб. в 2022 году, а к 2024 году — уже 45 млрд руб.

Кроме того, для физических лиц предлагается сформировать новые правила начисления налога на имущество для налогоплательщиков, стоимость имущества которых в совокупности превышает 500 млн руб.

Ведомство предлагает облагать таких владельцев налогом на имущество по ставке 0,3%. Сейчас по общему правилу по ставке в 0,1% начисляется налог на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозяйственные строения. А повышенная ставка в 2% применяется для объектов, чья кадастровая стоимость по отдельности превышает 300 млн руб. Ставка 0,5% применяется для нежилых помещений — складов и прочего. Новая налоговая категория может приносить бюджету 50 млрд рублей ежегодно, подсчитал Минфин.

Всего ведомство предложило девять мер налоговой донастройки: среди них и рост акциза на алкоголь с 2022 года на 10% по сравнению с текущими ставкам. В 2021 году власти уже повышали ставки алкогольных акцизов: акциз на пиво крепче 8,6% вырос до 43 руб. за литр, на вино, фруктовые и ликерные вина — до 32 руб. за литр. Кроме этого, предлагается ввести акцизы на сахаросодержащие напитки.

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Фото: insta_photos/Shutterstock