Минфин выступил против финансирования проекта ОС «Аврора» из бюджета — «Коммерсантъ»

Минфин не готов поддержать выделение из бюджета 480 млрд рублей на проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора», рассказал источник изданию «Коммерсантъ». Однако Минцифры включило его в «дорожную карту» «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) до 2030 года.

Ранее Минцифры одобрило 70 проектов, которые должны представить альтернативу зарубежным продуктам. Так, в правительстве рассчитывают, что к 2030 году 71% российского рынка программного обеспечения будет отечественным.

В Минцифры сообщили изданию, что проект «Аврора», на который «Ростелеком» запрашивал ранее 480 млрд рублей, включили в «дорожную карту» НОПО. Его паспорт предусматривает выделение средств за счет федерального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Однако, по словам источника издания, Минфин отказался от идеи финансирования проекта из бюджета.

Одна из версий «дорожной карты» НОПО предполагает, что к 2030 году должно быть продано более 75 млн девайсов на ОС «Аврора». Таких целей планируется достичь, в частности, за счет ограничения «финансово и юридически значимых операций» на зарубежных ОС. Кроме того, устройства на «Авроре» начнут бесплатно раздавать школьникам. Также допускается сокращение импорта устройств на зарубежных операционных системах.

Источник издания в крупном поставщике электроники утверждают, что отечественные производители не станут вкладываться в проект, так как ОС «Аврора» не готова к широкому использованию. Операционная система нуждается в доработке «в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе».

По мнению исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, «Ростелекому» все же придется реализовывать план на собственные средства.

«Вероятно, в 2023 году правительство будет инвестировать в первую очередь в такие приоритетные направления, как информбезопасность, IT-сервисы для населения. Финансирование проектов "дорожных карт" скорее будет осуществляться через собственные вложения разработчиков и гарантированный спрос, а не через прямое государственное финансирование», — отметил эксперт.

Фото на обложке: Unsplash