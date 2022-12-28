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Минфин выступил против финансирования проекта ОС «Аврора» из бюджета — «Коммерсантъ»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минфин не готов поддержать выделение из бюджета 480 млрд рублей на проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора», рассказал источник изданию «Коммерсантъ». Однако Минцифры включило его в «дорожную карту» «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) до 2030 года.

Минфин выступил против финансирования проекта ОС «Аврора» из бюджета — «Коммерсантъ»

Ранее Минцифры одобрило 70 проектов, которые должны представить альтернативу зарубежным продуктам. Так, в правительстве рассчитывают, что к 2030 году 71% российского рынка программного обеспечения будет отечественным.

В Минцифры сообщили изданию, что проект «Аврора», на который «Ростелеком» запрашивал ранее 480 млрд рублей, включили в «дорожную карту» НОПО. Его паспорт предусматривает выделение средств за счет федерального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Однако, по словам источника издания, Минфин отказался от идеи финансирования проекта из бюджета.

Одна из версий «дорожной карты» НОПО предполагает, что к 2030 году должно быть продано более 75 млн девайсов на ОС «Аврора». Таких целей планируется достичь, в частности, за счет ограничения «финансово и юридически значимых операций» на зарубежных ОС. Кроме того, устройства на «Авроре» начнут бесплатно раздавать школьникам. Также допускается сокращение импорта устройств на зарубежных операционных системах.

Источник издания в крупном поставщике электроники утверждают, что отечественные производители не станут вкладываться в проект, так как ОС «Аврора» не готова к широкому использованию. Операционная система нуждается в доработке «в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе».

По мнению исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, «Ростелекому» все же придется реализовывать план на собственные средства.

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«Вероятно, в 2023 году правительство будет инвестировать в первую очередь в такие приоритетные направления, как информбезопасность, IT-сервисы для населения. Финансирование проектов "дорожных карт" скорее будет осуществляться через собственные вложения разработчиков и гарантированный спрос, а не через прямое государственное финансирование», — отметил эксперт.

Фото на обложке: Unsplash

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