«Ростелеком» оценил развитие российской мобильной ОС «Аврора» в полтриллиона рублей

Развитие российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» потребует 480 млрд рублей до 2030 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта развития ОС.
«Ростелеком», которому принадлежит проект развития «Авроры», направил документ в центр компетенций разработки «Операционные системы» (его курирует Минцифры).
Предполагается, что отечественные производители должны выпустить около 70 млн смартфонов на ОС «Аврора». «Ростелеком» уверен, что это необходимо из-за угрозы отключения России от сервисов Google и Apple.
В числе партнеров называются F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие.
Согласно паспорту проекта, финансирование будет обеспечивать бюджет федерального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпрограмма «Цифровая экономика». Средства направят на создание и увеличение инфраструктуры, техническую поддержку экосистемы, закупку устройств, установку ОС и ПО, зарплату сотрудникам и другие нужды.
Ожидается, что в первый год после реализации проекта выручка от продаж достигнет 28 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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