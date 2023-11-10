Британский Минфин отказал бывшей «дочке» Сбербанка в обмене активами с головной структурой

Великобритания запретила Сбербанку провести сделку с его бывшей британской «дочкой» Sberbank CIB. Сделка позволила бы обеим организациям провести взаимозачет невозвратных активов. Запрет на сделку вынесло Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI).

Активы, о которых идет речь, оцениваются в $107 млн. Из отчета компании Teneo Financial Advisory, на который ссылается РБК, следует, что дочерняя компания «Сбера» хранила эти средства на счетах банка в РФ.

А обязательство «дочки» перед бывшей головной структурой составляют $95 млн, но из-за санкций доступа к этим средствам сейчас нет.

В ходе переговоров сторон было создано соглашение, которое предлагало погасить обязательства британской «дочки» из средств на счетах в России. Таким образом материнская структура должна была выйти из состава кредиторов.

Такое предложение поступило в британский Минфин осенью прошлого года. Ответ поступил лишь в конце августа, он оказался отрицательным.

«Таким образом, необеспеченное требование материнской структуры к компании остается в силе, и деньги, удерживаемые материнской структурой от имени компании, остаются заблокированными и недоступными для необеспеченных кредиторов», — говорится в отчете.

В настоящее время рассматриваются другие варианты урегулирования ситуации с кредиторами. Они предполагают промежуточную и итоговую выплаты неподсанкционным кредиторам по кредитам без обеспечения. Какой бы сценарий ни выбрали стороны, им потребуются разрешения британский судов и OFSI. Как отмечается в документе, скорее всего компания останется под внешним управлением до марта следующего года.

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