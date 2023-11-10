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Британский Минфин отказал бывшей «дочке» Сбербанка в обмене активами с головной структурой

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Великобритания запретила Сбербанку провести сделку с его бывшей британской «дочкой» Sberbank CIB. Сделка позволила бы обеим организациям провести взаимозачет невозвратных активов. Запрет на сделку вынесло Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI).

Британский Минфин отказал бывшей «дочке» Сбербанка в обмене активами с головной структурой

Активы, о которых идет речь, оцениваются в $107 млн. Из отчета компании Teneo Financial Advisory, на который ссылается РБК, следует, что дочерняя компания «Сбера» хранила эти средства на счетах банка в РФ.

А обязательство «дочки» перед бывшей головной структурой составляют $95 млн, но из-за санкций доступа к этим средствам сейчас нет.

В ходе переговоров сторон было создано соглашение, которое предлагало погасить обязательства британской «дочки» из средств на счетах в России. Таким образом материнская структура должна была выйти из состава кредиторов.

Такое предложение поступило в британский Минфин осенью прошлого года. Ответ поступил лишь в конце августа, он оказался отрицательным.

«Таким образом, необеспеченное требование материнской структуры к компании остается в силе, и деньги, удерживаемые материнской структурой от имени компании, остаются заблокированными и недоступными для необеспеченных кредиторов», — говорится в отчете.

В настоящее время рассматриваются другие варианты урегулирования ситуации с кредиторами. Они предполагают промежуточную и итоговую выплаты неподсанкционным кредиторам по кредитам без обеспечения. Какой бы сценарий ни выбрали стороны, им потребуются разрешения британский судов и OFSI. Как отмечается в документе, скорее всего компания останется под внешним управлением до марта следующего года.

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Фото на обложке: Hayran1 / Shutterstock

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