Минфин хочет разрешить внеплановые проверки ювелирных магазинов и их поставщиков

Министерство финансов РФ разработало проект постановления, разрешающего внеплановые проверки ювелирных компаний, чья продукция изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности. Ведомство утверждает, что это необходимо для борьбы с контрафактом, а игроки рынка предупреждают, что ужесточение регулирования приведет к снижению налоговых выплат из-за банкротств и ухода бизнесов «в тень».

«В 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были», — цитируют документ «Известия», которые ознакомились с проектом постановления.

В аналитической записке отмечается, что из-за введенного в 2022 году моратория на проверки бизнеса растет риск торговли нелегальной продукцией. Ведомство приводит цифры: только с 2021 по 2022 гг. в Федеральную пробирную палату (ФПП) на экспертизу направили 94,2 тыс. штук вызывающих подозрения ювелирных изделий.

При этом выписывать штрафы ФПП не может, если не проведена соответствующая проверка. Таких полномочий сейчас у Палаты нет: согласно мораторию, плановые проверки разрешены только в компаниях «с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска», а внеплановые — по поручениям президента, правительства и прокуратуры.

«Мораторий ограничил возможность привлечения к ответственности в случаях, когда правоохранители фиксируют нарушения закона, изымают фальшивую продукцию. А оштрафовать без открытия собственной проверки Федеральная пробирная палата не может», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФПП.

Юристы считают меры, предлагаемые Минфином, оправданными: если в отношении ювелирной компании правоохранительные органы уже проводят оперативно-разыскные мероприятия, значит, есть поводы сомневаться в легальности продукции.

Близкой позиции придерживается эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса «Опоры России» Сергей Елин: «Если правоохранительные органы изымают продукцию и, не будучи профессионалами в сфере ювелирных изделий, не могут квалифицированно оценить ее, нужно подключать инспекцию пробирного надзора».

Но игроки рынка выражают свои опасения: очередная мера ужесточения контроля добавляет проблем и без того страдающему сектору экономики.

Из-за сбоя в логистических цепочках, роста стоимости сырья после введения санкций и ограничения импорта бизнес угасает: особенно малый и средний, только за последние четыре месяца число малых ювелирных предприятий сократилось на 13,4% (данные «Гильдии ювелиров России»).

По мнению представителя Гильдии Владимира Збойкова, подобные попытки усиления надзора за отраслью — это «стремление повысить роль пробирной палаты на рынке драгметаллов». При этом приведут они только к сокращению налоговых выплат, поскольку компании будут вынуждены уйти «в тень» или вообще с рынка.

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