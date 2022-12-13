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Минфин сократил финансирование зарядной инфраструктуры для электромобилей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство финансов РФ снижает объем финансирования развития зарядной инфраструктуры, следует из постановления правительства. Ожидалось, что в 2022 году на эти цели будет выделено 1,37 млрд рублей. Теперь сумма составляет 923 млн рублей.

Минфин сократил финансирование зарядной инфраструктуры для электромобилей

Документ подписан российским премьером Михаилом Мишустиным. Он вносит изменения в распоряжение правительства от 10 марта, которое предусматривает затраты на зарядную инфраструктуру для электромобилей 1,37 млрд рублей.

В документе уточняется, что выделенные средства будут реализованы в таких регионах, как Татарстан, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Воронежская, Ленинградская, Ростовская и Тульская области, а также в Крыму и Севастополе.

Как сообщалось ранее, в Минпромторге хотят скорректировать требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций. В частности, ведомство может отказаться от необходимости внедрять в них разъемы китайского стандарта GB/T.

В конце октября отечественный автопроизводитель «Моторинвест» запустил продажу первых электромобилей российской сборки. К официальным дилерам поступили седан i-PRO и кроссовер i-JOY. Тогда компания объявила о планах до конца года начать серийный выпуск минивэна i-VAN. Однако позднее автомобиль пропал из раздела «модельный ряд» на сайте Evolute.

Фото на обложке: nrqemi / Shutterstock

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