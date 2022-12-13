Минфин сократил финансирование зарядной инфраструктуры для электромобилей

Министерство финансов РФ снижает объем финансирования развития зарядной инфраструктуры, следует из постановления правительства. Ожидалось, что в 2022 году на эти цели будет выделено 1,37 млрд рублей. Теперь сумма составляет 923 млн рублей.
Документ подписан российским премьером Михаилом Мишустиным. Он вносит изменения в распоряжение правительства от 10 марта, которое предусматривает затраты на зарядную инфраструктуру для электромобилей 1,37 млрд рублей.
В документе уточняется, что выделенные средства будут реализованы в таких регионах, как Татарстан, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Воронежская, Ленинградская, Ростовская и Тульская области, а также в Крыму и Севастополе.
Как сообщалось ранее, в Минпромторге хотят скорректировать требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций. В частности, ведомство может отказаться от необходимости внедрять в них разъемы китайского стандарта GB/T.
В конце октября отечественный автопроизводитель «Моторинвест» запустил продажу первых электромобилей российской сборки. К официальным дилерам поступили седан i-PRO и кроссовер i-JOY. Тогда компания объявила о планах до конца года начать серийный выпуск минивэна i-VAN. Однако позднее автомобиль пропал из раздела «модельный ряд» на сайте Evolute.
Фото на обложке: nrqemi /
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