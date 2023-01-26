В России предложили запретить майниг в жилых домах

Комиссия Госсовета по энергетике предложила правительству запретить майниг в жилых домах для предотвращения пожаров. В энергодефицитных районах — Москве, Подмосковье, Кубани, Адыгее — такую деятельность предлагают запретить, а субъекты России намерены наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.

При одобрении ограничения могут направить в Госдуму в рамках отдельных законопроектов, сообщил «Известиям» член ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Кроме того, в Госдуме обсуждают налог на майнинг криптовалют, планируется установить либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7 до 15%, либо налог на прибыль в размере 20%.

Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму в ноябре, поправки собирались принять в первом чтении в декабре 2022 года, но документ еще не прошел эту стадию. В доработанном виде поправки к закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» планировалось принять во втором и третьем чтениях в январе 2023 года.

Как сообщалось ранее, Госдума в начале 2023 года также собиралась рассмотреть возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может быть создана российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру.

Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock