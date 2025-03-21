Минпромторг предложил начать обязательную маркировку сладостей

«Так, с 1 сентября 2025 года планируется введение требований по регистрации участников оборота в информационной системе маркировки. При этом требование по нанесению средств идентификации будет происходить в несколько этапов в зависимости от вида продукции — с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

Таким образом с 1 сентября начнется регистрация участников оборота в системе маркировки. С 1 декабря 2025 года начнется обязательная маркировка и представление сведений о вводе в оборот для сахаристых и безсахарных кондитерских изделий, печенья, вафель, шоколадных, ореховых и фруктовых паст. С 1 марта 2026 г. – для мучных кондитерских изделий и хлебобулочных изделий (за исключением с сроком годности до 5 суток) С 1 мая 2026 г. – для шоколада и шоколадных изделий, жевательной резинки, карамели и десертных творожных сырков, говорится в пояснительной записке.

В министерстве также напомнили, что с 1 марта по 31 августа 2025 года маркировка отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных ‎в потребительскую упаковку, апробируется в рамках эксперимента по маркировке средствами идентификации.

В середине марта Минпромторг также предложил ввести с 1 сентября обязательную маркировку спортивного питания. В министерстве отметили, что технологические решения для маркировки спортивного питания уже применяются в рамках обязательной маркировки биологически активных добавок (БАД), которые имеют схожие виды упаковки.

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