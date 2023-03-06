Региональные власти попросили Минпромторг усилить контроль над маркетплейсами

В России увеличилось число жалоб на онлайн-продажу товаров на крупных маркетплейсах Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, Avito, «Юла» и «СберМегаМаркета», узнал «Коммерсантъ».

В феврале директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов направил письмо членам комиссии по созданию условий саморегулирования электронной торговли. В нем указывается на многочисленные обращения покупателей, которые недовольны порядком рассмотрения претензий, проблемами при возврате товара, несоблюдением сроков доставки и прочими многочисленными нарушениями.

Для решения данной проблемы власти регионов выступили с предложением обязать маркетплейсы раскрывать данные, по которым можно будет определить продавца, а также по запросу предоставлять товарно-сопроводительную документацию. Кроме того, предлагается запретить отказывать в продаже товаров со ссылкой на технический сбой в одностороннем порядке.

Помимо этого, региональные власти предлагают использовать специальные промежуточные счета. Оплата в этом случае будет поступать после получения заказа. В числе инициатив — введение ответственности за отсутствие контроля над продавцами и товарами.

В Минпромторге подтвердили получение письма и отметили, что, изучив предложения, обсудят их на ближайшем заседании.

Ранее стало известно, что Wildberries будет штрафовать своих продавцов за отсутствие маркировки на товарах, где она должна быть по закону.

Ozon, в свою очередь, объявил о новой мотивационной программе для сотрудников. Площадка начнет начислять специальные «литробонусы», ими можно оплатить хранение товаров на складах Ozon.

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