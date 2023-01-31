Минтруд РФ предложил увольнять начальников за конфликт интересов служащих

Министерство труда и соцзащиты подготовило законопроект об изменении правил противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. Чиновникам и силовикам будет грозить увольнение за бездействие в конфликте интересов у подчиненных.

Предложения прошли межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщила пресс-служба министерства РБК.

Законопроект предполагает, что ответственные будут сообщать своим руководителям о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Начальник должен принять меры по предотвращению или урегулированию конфликтной ситуации. Если у него нет для этого полномочий, то он должен сообщить вышестоящему руководству. Иначе начальник может быть уволен «в связи с утратой доверия».

В документе также предусмотрены действия руководителя, если он узнал о конфликте подчиненных. Он может предложить подчиненному отказать от полученной или предполагаемой к получению выгоды, усилить контроль за исполнением должностных обязанностей подчиненным или отстранить сотрудника от спорного поручения.

По словам партнера BGP Litigation Анатолия Логинова, действующее законодательство также предусматривает наказание за отсутствие мер руководства в разрешении конфликта интересов у сотрудников. При неисполнении таких обязанностей начальству грозит дисциплинарная ответственность, которая не обязательно грозит увольнением.

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