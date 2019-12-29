Минтруд будет выделять 2 млрд рублей на обучение и трудоустройство женщин в декрете
Как заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в 2020-2024 годах будет выделяться по 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете. Программа будет реализована в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Россию 24».
Топилин рассказал телеканалу, что сумма будет выделяться из федерального бюджета ежегодно до окончания работы нацпроекта — 2024 года.
Женщины, желающие поменять работу или повысить квалификацию, смогут сами выбирать нужную специальность.
Среди предлагаемых курсов: кадровый и финансовый менеджмент, управление госзакупками, бухгалтерский учет, инновационные технологии дошкольного образования и другое.
Обучение будет длиться от 72 до 510 часов. После него будут выдавать сертификат и при необходимости оказывать помощь в устройстве на работу.
Ранее в этом году Минтруд разрешил женщинам работать машинистами в метро и дальнобойщиками.
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