Как заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в 2020-2024 годах будет выделяться по 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете. Программа будет реализована в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Россию 24».

Минтруд будет выделять 2 млрд рублей на обучение и трудоустройство женщин в декрете