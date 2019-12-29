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Минтруд будет выделять 2 млрд рублей на обучение и трудоустройство женщин в декрете

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в 2020-2024 годах будет выделяться по 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете. Программа будет реализована в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Россию 24».

Минтруд будет выделять 2 млрд рублей на обучение и трудоустройство женщин в декрете

Топилин рассказал телеканалу, что сумма будет выделяться из федерального бюджета ежегодно до окончания работы нацпроекта — 2024 года.

Женщины, желающие поменять работу или повысить квалификацию, смогут сами выбирать нужную специальность.

Среди предлагаемых курсов: кадровый и финансовый менеджмент, управление госзакупками, бухгалтерский учет, инновационные технологии дошкольного образования и другое.

Обучение будет длиться от 72 до 510 часов. После него будут выдавать сертификат и при необходимости оказывать помощь в устройстве на работу.

Как пишет РБК, ссылаясь на данные Минтруда, самые востребованные профессий для переобучения среди женщин в декрете — бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ), мастер маникюра и педикюра, парикмахер, повар, продавец, делопроизводитель, медсестра, секретарь, менеджер по кадрам, персоналу и торговле.

Ранее в этом году Минтруд разрешил женщинам работать машинистами в метро и дальнобойщиками.

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock

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