«Мир» бизнесу: платежная система запустит переводы между корпоративными картами и счетами

Российские банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир» с 25 апреля. Возможность таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Сейчас они отправляют деньги по платежным поручениям.
Сроки внедрения операции в банках могут отличаться, говорится в информационном бюллетене «Мир», с которым ознакомился РБК.
Юрлица и индивидуальные предприниматели, являющиеся держателями корпоративных карт «Мир», смогут отправлять переводы в режиме 24/7.
Глава группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин предупредил, что комиссия за такие переводы может оказаться выше, чем за использование платежных поручений.
- Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года объявили о приостановке работы в России. Первая потеряла $35 млн после ухода с российского рынка, вторая — $34 млн.
Фото на обложке: VK / «Мир»
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