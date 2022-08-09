Основанный в Перми стартап Miro стал четвертым в топ-100 лучших облачных компаний по версии Forbes

Основанной пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным платформе для совместной удаленной работы Miro не хватило одного шага до топ-3 в сотне лучших облачных компаний мира в рейтинге Cloud 100 от американского Forbes.
Стартап уступил третье место известной платформе для создания визуалов Canva. На первом месте – сервис электронных платежей Stripe, на втором – разработчик цифровых решений на основе ИИ Databricks.
Это уже седьмой ежегодный рейтинг ведущих частных облачных компаний мира Cloud 100, в котором «отмечены выдающиеся представители самой популярной технологической категории – от небольших стартапов до гигантов и от Хельсинки до Гонконга».
Участники отбираются по показателям роста, продаж, рыночной оценки, репутации и др.
Компании из Канады и Финляндии в 2022 году впервые попали в рейтинг (на 66 месте 1Password, на 78 Aiven), а всего в сотне оказалось 20 новичков.
Совокупная рыночная капитализация вошедших в список компаний более чем на $100 млрд превышает таковую в 2021 году. Больше стала и общая численность персонала.
Только восемь компаний в Cloud 100 возглавляют женщины.
Занявший четвертое место проект Miro в 2021 году был лишь на 32-м месте.
Рыночная оценка основанного в 2011 году стартапа превышает сегодня $17,5 млрд.
Первый офис платформы располагался в Перми, сейчас штаб-квартиры стартапа расположены в Амстердаме и Сан-Франциско.
По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн.
26 мая компания запустила процедуру упразднения российского подразделения ООО «Мультивитамин», следует из данных ЕГРЮЛ.
Об уоде с рынка РФ стартап заявил еще в марте. С 6 июня юрлицо находится в стадии ликвидации.
Фото на обложке: Towfiqu barbhuiya / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Forbes назвал 10 самых дорогих и выгодных франшиз в России
- 2 Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов России «с предпринимательской жилкой»
- 3 Forbes назвал 100 самых дорогих мировых брендов в 2018 году
- 4 Forbes назвал 10 миллиардеров России с наибольшими доходами
- 5 Forbes назвал 20 самых дорогих компаний рунета 2018 года
ВОЗМОЖНОСТИ
09 августа 2022
10 августа 2022
10 августа 2022