Основанный в Перми стартап Miro стал четвертым в топ-100 лучших облачных компаний по версии Forbes

Основанной пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным платформе для совместной удаленной работы Miro не хватило одного шага до топ-3 в сотне лучших облачных компаний мира в рейтинге Cloud 100 от американского Forbes.

Стартап уступил третье место известной платформе для создания визуалов Canva. На первом месте – сервис электронных платежей Stripe, на втором – разработчик цифровых решений на основе ИИ Databricks.

Это уже седьмой ежегодный рейтинг ведущих частных облачных компаний мира Cloud 100, в котором «отмечены выдающиеся представители самой популярной технологической категории – от небольших стартапов до гигантов и от Хельсинки до Гонконга».

Участники отбираются по показателям роста, продаж, рыночной оценки, репутации и др.

Компании из Канады и Финляндии в 2022 году впервые попали в рейтинг (на 66 месте 1Password, на 78 Aiven), а всего в сотне оказалось 20 новичков.

Совокупная рыночная капитализация вошедших в список компаний более чем на $100 млрд превышает таковую в 2021 году. Больше стала и общая численность персонала.

Только восемь компаний в Cloud 100 возглавляют женщины.

Занявший четвертое место проект Miro в 2021 году был лишь на 32-м месте.

Рыночная оценка основанного в 2011 году стартапа превышает сегодня $17,5 млрд.

Первый офис платформы располагался в Перми, сейчас штаб-квартиры стартапа расположены в Амстердаме и Сан-Франциско.

По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн.

26 мая компания запустила процедуру упразднения российского подразделения ООО «Мультивитамин», следует из данных ЕГРЮЛ.

Об уоде с рынка РФ стартап заявил еще в марте. С 6 июня юрлицо находится в стадии ликвидации.

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