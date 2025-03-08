Митрошина полностью признала вину
Блогер Александра Митрошина, которую обвиняют в налоговых махинациях, позволивших заработать 127 млн рублей, полностью признала вину по делу об отмывании денежных средств. В понедельник 10 марта состоится заседание суда по выбору меры пресечения.
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Как сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Москве, «в ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме». О какой мере пресечения будет ходатайствовать следствие, не сообщается.
Популярного блогера обвинили по ч. 2 ст. 198 УК РФ за отмывание средств и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ за легализацию в особо крупном размере. Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае 7 марта.
Фото на обложке: Александра Митрошина / Соцсети
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