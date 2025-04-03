Настя Ивлеева зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака для алкоголя

Бренд «Настя Ивлеева» зарегистрирован по 26 классам Международной классификации товаров и услуг, под которыми можно производить алкогольную продукцию и снеки, а также осуществлять услуги по приготовлению и доставке пищи, указывает издание.

«РБК Вино» напоминает, что ранее Ивлеева уже регистрировала товарные знаки через компанию «Коленки пчелы», под ее брендами Hotsy Totsy и Chicha Boom выпускались снеки и энергетические напитки. Осенью «Коленки пчелы» выиграли суд у производителя энергетиков «Сила воина Евразия», компания добилась взыскания 5 млн рублей в качестве компенсации убытков.

В середине марта петербургская продюсерская компания «Стриминг клаб» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Sigma Boy и Sigma. Автор песни предположил, что в будущем под товарными знаками может производиться мерч.

Фото на обложке: Vinicius "amnx" Amano / Unsplash