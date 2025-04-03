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Настя Ивлеева зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака для алкоголя

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Блогер Анастасия Ивлеева зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака для алкогольной продукции, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Роспатента. Заявку блогер подала в октябре 2024 года.
Настя Ивлеева зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака для алкоголя
  1. Новости

Бренд «Настя Ивлеева» зарегистрирован по 26 классам Международной классификации товаров и услуг, под которыми можно производить алкогольную продукцию и снеки, а также осуществлять услуги по приготовлению и доставке пищи, указывает издание.

  • «РБК Вино» напоминает, что ранее Ивлеева уже регистрировала товарные знаки через компанию «Коленки пчелы», под ее брендами Hotsy Totsy и Chicha Boom выпускались снеки и энергетические напитки. Осенью «Коленки пчелы» выиграли суд у производителя энергетиков «Сила воина Евразия», компания добилась взыскания 5 млн рублей в качестве компенсации убытков.
  • В середине марта петербургская продюсерская компания «Стриминг клаб» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Sigma Boy и Sigma. Автор песни предположил, что в будущем под товарными знаками может производиться мерч.

Фото на обложке: Vinicius "amnx" Amano / Unsplash

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