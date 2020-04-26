Новости
Крупные банки рассказали о росте активности мошенников на фоне самоизоляции
Новости
Ксения Самбулова
Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период всеобщей самоизоляции. Об этом пишет РБК со ссылкой на ВТБ и Промсвязьбанк.
Крупные банки рассказали о росте активности мошенников на фоне самоизоляцииКсения Самбулова
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