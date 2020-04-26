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Крупные банки рассказали о росте активности мошенников на фоне самоизоляции

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период всеобщей самоизоляции. Об этом пишет РБК со ссылкой на ВТБ и Промсвязьбанк.

Крупные банки рассказали о росте активности мошенников на фоне самоизоляции

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