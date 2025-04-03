Dior и Prada решили полностью закрыть часть магазинов в России

Французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada group (бренды Prada и Miu miu), приостановившие работу бутиков в России три года назад, решили полностью закрыть часть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности российских подразделений компаний за 2024 год, с которыми ознакомился РБК.

Магазины Dior. На конец прошлого года у Dior в аренде оставалось четыре магазина в Москве, что вдвое меньше, чем в 2023 году, пишет издание. В 2023-м бренд занимал девять объектов: восемь в столице и один в Петербурге. На сайте Dior указаны четыре бутика: в ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и ТЦ «Времена года». Все они в настоящее время закрыты.

Бутики Prada. Из бухгалтерских документов следует, что Prada в 2024 году закрыла все подразделения в ЦУМе. Также компания не продлила аренду бутика Miu miu в Столешниковом переулке, который стал первым монобрендовым магазином марки в России в 2011 году, отмечает РБК.

При этом Prada сохранила часть активов, говорится в отчетности. Например, сейчас действует договор аренды в Crocus city mall в Красногорске. Также по состоянию на конец 2024 года два объекта находились в собственности компании — на Большой Конюшенной в Петербурге и на Большой Дмитровке в Москве.

Кроме того, за прошедший год у обоих брендов значительно сократилось число сотрудников. Российское подразделение Dior сообщило о снижении среднегодовой численности персонала с 103 до 32 человек, а у Prada количество работников уменьшилось с 51 до 33, сказано в отчетах компаний.

До конца ноября 2024 года действовал договор аренды в ТЦ «Времена года» у французского модного дома Hermès. Из бухгалтерской отчетности его российской «дочки» следует, что компания этот договор не продлила.

В марте 2025-го РБК со ссылкой на отчетность российского подразделения французской Louis Vuitton сообщил, что он также решил не продлевать аренду бутика в ЦУМе.

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