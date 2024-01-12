Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло в 1,3 раза за год — теперь их почти 30 млн

Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже за 2023 год увеличилось на 6,7 млн (или в 1,3 раза) и достигло 29,7 млн, сообщается в материалах Московской биржи.

Физлица открыли более 52,4 млн счетов (рост на 14 млн за 2023 год).

В 2023 году в среднем 3 млн человек каждый месяц проводили сделки на фондовом рынке торговой площадки. В 2022 году их было 2,2 млн.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2023 году в среднем составила 79%, в объеме торгов облигациями — треть (32%), на спот-рынке валюты — 18% (каждый пятый), на срочном рынке — 65%.

В прошлом году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1,1 трлн рублей, из них в акции было вложено 178,1 млрд рублей, в биржевые фонды — 215,4 млрд рублей, в облигации — 715 млрд рублей.

Самыми активными регионами, где физлица имеют брокерские счета на бирже, стали Москва (2,59 млн), МО (1,69 млн), Санкт-Петербург (1,29 млн), Краснодарский край (1,13 млн), Свердловская область (1,01 млн), Башкортостан (1,01 млн), Татарстан (930 тыс.), Ростовская область (897 тыс.), Челябинская область (786 тыс.), Самарская область (700 тыс.).

Площадка также проанализировала самые популярные ценные бумаги в портфелях частных инвесторов в декабре 2023 года: это обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7,3% соответственно), акции «Газпрома» (15,4%), ЛУКОЙЛа (13,8%), «Яндекса» (6,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,4%), акции «Норникеля» (6,4%), «Роснефти» (6,1%), «Магнита» (4,3%) и «Татнефти» (4%).

Ранее Московская биржа сообщила, что объем инвестиций в фонды денежного рынка по итогам 2023 года превысил 200 млрд рублей, увеличившись в 15 раз. Число инвесторов, которые имеют такой актив в портфелях, выросло в 3 раза.

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