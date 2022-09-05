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Акции «Газпрома» заняли треть в портфелях частных инвесторов на Мосбирже

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа отчиталась о росте инвесторов-физлиц на площадке до 21 млн. Частные инвесторы обеспечили 76,2% от объема торгов акциями на бирже, а главные участники их инвестиционного портфеля – акции «Газпрома» и Сбербанка.

Акции «Газпрома» заняли треть в портфелях частных инвесторов на Мосбирже

Количество открытых брокерских счетов по итогам августа достигло 35,6 млн, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) стало больше на 49 тысяч – их общее число составило 5,6 млн. Из этого количества почти 1 млн открыто в Москве и Московской области, 270,6 тысяч – в Петербурге. Оборот по ИИС в августе составил 1,2 трлн, 88,6% из них – это сделки с акциями.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов на Мосбирже стали акции «Газпрома» с долей в 33,9%, Сбербанка (19,8% обыкновенные, 5,6% привилегированные), «Норникеля» – 9,5%. В топе биржевых фондов – TRUR (акции, золото, деньги, облигации) с долей в 26,9%.

Сегодня Мосбиржа останавливала торги на рынках валюты и драгоценных металлов. Причиной стала ошибка в конфигурации торговой системы, объяснила площадка.

В конце августа Мосбиржа скорректировала список «голубых фишек», исключив из них акции НЛМК и добавив акции «Фосагро».

Фото на обложке: zen.yandex

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