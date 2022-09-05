Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

Московская биржа с 10:50 мск временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, говорится в сообщении на сайте биржи.

«В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Обновлено в 11:30 мск: Позднее торговая плозщадка заявила, что торги были приостановлены из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка. Торги на других рынках Мосбиржи идут в штатном режиме.

Обновлено в 12:05 мск: Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов возобновятся в 12:15 мск.

В начале сентября стало известно, что Мосбиржа собирается возобновить вечерние торги на фондовом рынке. С 12 сентября на фондовом рынке сессия будет длиться с 9:50 до 23:50 мск. До 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя.

На вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Впоследствии биржа также возобновит торги паями биржевых фондов.

После начала спецоперации России на Украине Мосбиржа отменила торги на фондовом рынке. В июле были возобновлены вечерние торги на срочном рынке, так как со стороны клиентов платформы наблюдался спрос. Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock