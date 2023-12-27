Мосбиржа начала расчет индексов на бриллианты

Мосбиржа начала расчет новых индексов – на бриллиантовые наборы и инвестиционные бриллианты. Данные для расчета будут собирать от ведущих участников рынка.

Мосбиржа начала расчет композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов. Об этом на сайте Мосбиржи сообщила пресс-служба торговой площадки.

Композитные индексы бриллиантового набора размещены под кодом MDIAMR. Для их расчета используется цена камней круглой и фантазийной огранки массой от 0,3 до 1,99 карат, цветов от D (бесцветный) до O (желтый оттенок), качества от IF (чистый) до I3 (дефектный).

Индексы инвестиционных бриллиантов размещены под кодом MDIAMR2. Для их расчета используется цена камней круглой и фантазийной огранки массой от 2 до 9,99 карат, цветов от D (бесцветный) до H (слабый желтый оттенок), качества от VVS1 (сложно различимые включения инородных материалов) до VS2 (незначительные включения).

В декабре Мосбиржа обновила состав ключевого индекса российского фондового рынка. В него включили бумаги «Мечела», «Самолета», «Совкомфлота», «Мосэнерго».

В августе торговая площадка анонсировала запуск фьючерса на индекс Мосбиржи.

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