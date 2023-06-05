Количество частных инвесторов на Мосбирже в мае выросло на 496 тыс. человек. Их доля в объеме торгов акциями превысила 80%, а самыми популярным ценными бумагами в их портфелях уже долгое время остаются акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла».

Количество частных инвесторов на Мосбирже в мае выросло на 496 тыс. человек