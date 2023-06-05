Количество частных инвесторов на Мосбирже в мае выросло на 496 тыс. человек. Их доля в объеме торгов акциями превысила 80%, а самыми популярным ценными бумагами в их портфелях уже долгое время остаются акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла».
Число частных инвесторов – физических лиц на Мосбирже в мае увеличилось на 496,3 тыс. и достигло 25,56 млн человек, говорится в пресс-релизе площадки. В апреле их количество выросло на 548 тыс. человек.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,3%, облигациями – 30,2%, на срочном рынке – 64,2%.
Большая часть брокерских счетов по регионам открыта в Москве (2,3 млн), Петербурге (1,1 млн), Краснодарском крае (0,94 млн).
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов уже долгое время остаются обыкновенные акции Сбербанка (30,5%), акции «Газпрома» (20,7%) и акции «Лукойла» (11,4%).
Квартальный объем торгов на Мосбирже в первом квартале 2023 года упал на 64%. Сильнее всего снизился объем торгов индексными деривативами – на 87%. При этом чистая прибыль площадки по итогам квартала выросло на 77% год к году.
Фото на обложке: ASTroi /
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