Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций

Московская биржа 4 августа 2023 года зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Это в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в текущем году, который составляет 76 млрд рублей.
В сообщении также отмечается, что 24 февраля 2022 года объем торгов на рынке акций составил 374 млрд рублей.
Сделки в течение дня 4 августа заключали 1,23 млн инвесторов, доля физлиц в общем объеме торгов составила 84%. Доля вечерней сессии — 12%.
31 июля Московская биржа также зафиксировала рекордную с начала 2023 года активность. Сделки на рынке акций заключили 1,34 млн частных инвесторов, объем торгов составил 157 млрд рублей.
1 августа индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3100 пунктов.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
08 августа 2023
08 августа 2023
09 августа 2023