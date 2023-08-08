Московская биржа 4 августа 2023 года зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Это в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в текущем году, который составляет 76 млрд рублей.

Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций