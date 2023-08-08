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Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Московская биржа 4 августа 2023 года зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Это в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в текущем году, который составляет 76 млрд рублей.

Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций

В сообщении также отмечается, что 24 февраля 2022 года объем торгов на рынке акций составил 374 млрд рублей.

Сделки в течение дня 4 августа заключали 1,23 млн инвесторов, доля физлиц в общем объеме торгов составила 84%. Доля вечерней сессии — 12%.

31 июля Московская биржа также зафиксировала рекордную с начала 2023 года активность. Сделки на рынке акций заключили 1,34 млн частных инвесторов, объем торгов составил 157 млрд рублей.

1 августа индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3100 пунктов.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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