Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2022 года выросла на 29%

Московская биржа отчиталась о росте чистой прибыли по итогам 2022 года на 29%. При падении комиссионных доходов, росте операционных расходов и снижению интереса инвесторов к фондовому рынку площадке удалось заработать 36,3 млрд рублей.

Московская биржа опубликовала результаты своей деятельности за 2022 год по международным стандартам финансовой отчетности. Вызывающий наибольший интерес у инвесторов показатель – чистая годовая прибыль – выросла год к году на 29,2% до 36,3 млрд рублей.

Доходы Московской биржи от комиссий упали почти на 10% до 37,5 млрд рублей. Площадка пояснила, что это произошло из-за падения цен на активы в рублях и снижения объема торгов нерезидентами РФ.

Показатель EBITDA Московской биржи (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличился на 28,4% до 49,7 млрд рублей. Операционные расходы выросли на 16,2%.

Объем торгов на Московской бирже по итогам 2022 года вырос на 4,6% до рекордных 1,1 квдрлн рублей.

Интерес частных инвесторов к фондовому рынку начал снижаться, заметил Банк России. В своем обзоре регулятор сообщил, что за последний год средний объем брокерского счета сократился вдвое, а доля пустых брокерских счетов выросла до 66%.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock