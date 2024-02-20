Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Стартап Monite основателей из России привлек $6 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап Monite основателей из России Ивана Марьясина и Андрея Корчака привлек $6 млн. Деньги потратят на развитие продукта и расширение штата сотрудников.

Стартап Monite основателей из России привлек $6 млн

Финтех-стартап Monite Ивана Марьясина и Андрея Корчака привлек $6 млн от Valar Ventures, Third Prime и других. Об этом сообщил Business Insider, пост о закрытии раунда также опубликовал Иван Марьясин.

Monite потратит привлеченные деньги на развитие продукта и выход на внеевропейские рынки. Стартап также планирует расширить присутствие в США и нанять новых сотрудников.

Стартап Monite разрабатывает сервис для автоматизации бухгалтерского учета. Компанию в 2021 году основали бывший менеджер немецкого банка Penta Иван Марьясин и экс-глава технической команды банка «Точка» Андрей Корчак. Штаб-квартира стартапа располагается в Германии.

По данным Crunchbase, в 2021 году Monite привлек $1,3 млн, еще $5 млн стартап получил в 2022 году.

Фото на обложке: Asmakhan992 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эволюция ML-сервисов в микрофинансовых организациях и советы по внедрению
  2. 2 Электронное имущество: чем полезны бизнесу цифровые финансовые активы
  3. 3 В Нидерланды по стартап-визе: основные требования и условия для переезда
  4. 4 Покупай сейчас, плати потом: чем отличаются сервисы BNPL и SNPL от рассрочек и кредитов
  5. 5 Как сделать так, чтобы банк одобрил кредит
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2024

Конкурс проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий

20 февраля 2024

Премия HR-бренд

20 февраля 2024

RecSys Competition

Все ВОЗМОЖНОСТИ