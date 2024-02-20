Стартап Monite основателей из России привлек $6 млн

Стартап Monite основателей из России Ивана Марьясина и Андрея Корчака привлек $6 млн. Деньги потратят на развитие продукта и расширение штата сотрудников.

Финтех-стартап Monite Ивана Марьясина и Андрея Корчака привлек $6 млн от Valar Ventures, Third Prime и других. Об этом сообщил Business Insider, пост о закрытии раунда также опубликовал Иван Марьясин.

Monite потратит привлеченные деньги на развитие продукта и выход на внеевропейские рынки. Стартап также планирует расширить присутствие в США и нанять новых сотрудников.

Стартап Monite разрабатывает сервис для автоматизации бухгалтерского учета. Компанию в 2021 году основали бывший менеджер немецкого банка Penta Иван Марьясин и экс-глава технической команды банка «Точка» Андрей Корчак. Штаб-квартира стартапа располагается в Германии.

По данным Crunchbase, в 2021 году Monite привлек $1,3 млн, еще $5 млн стартап получил в 2022 году.

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