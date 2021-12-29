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Миллиардер Алексей Мордашов вернул себе доли детей в Nordgold и TUI

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Миллиардер Алексей Мордашов забрал у своих сыновей переданные им два года назад доли в золотодобытчике Nordgold и туристическом операторе TUI. На момент передачи активы оценивались в $3,8 млрд.

Миллиардер Алексей Мордашов вернул себе доли детей в Nordgold и TUI

Представитель бизнесмена пояснил, что возврат долей понадобился для повышения эффективности управления собственностью, пишет «Интерфакс».

Как следует из ЕГРЮЛ, Алексей Мордашов получил 100% в «КН-Холдинге», которым на паритетных началах владели 21-летний Никита Мордашов и 22-летний Кирилл Мордашов. Главе семейства теперь принадлежит 34% в TUI и почти 100% Nordgold.

Пакеты оформлены на компанию Unifirm, в которой, в свою очередь, 65% принадлежит «КН-Холдингу», а оставшиеся 35% Алексею Мордашову через другие структуры. 

В 2020 году Алексей Мордашов объявил, что собирается создать фонд для своих детей на $17 млрд, чтобы помочь им подготовиться «к принятию на себя ответственности» и участию в управлении капиталом. Миллиардер отмечал, что разрабатывает план по передаче детям своего состояния. В истории России до сих пор не было прецедентов, когда по наследству передавались настолько крупные капиталы.

Forbes оценивает состояние председателя совета директоров «Северстали» и самого богатого бизнесмена России Алексея Мордашова в $29,1 млрд. 

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Фото на обложке: Unsplash

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