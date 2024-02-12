«Силовые машины» Алексея Мордашева выиграли международный суд у PetroVietnam на $500+ млн

Первую публичную победу российской компании, находящейся под санкциями, в международном суде одержали «Силовые машины» бизнесмена-миллиардера Алексея Мордашова, некогда директора «Северстали», члена совета директоров Nord Gold N.V. и владельца трети акций туркомпании TUI Group. Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) признал иск правомерным, и фирме удалось отсудить у вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) свыше $500 млн.

О первом удовлетворенном иске подсакционной компании из РФ РБК сообщили источник, близкий к бизнесу корпорации и ходом разбирательства, и неназванный федеральный чиновник. Положительное постановление суда было вынесено еще в конце прошлого года.

«SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин» в ноябре 2023 года, — уточнил представитель компании. — «Силовые машины» удовлетворены решением суда, однако условия решения конфиденциальны и не могут быть раскрыты любой из сторон на данном этапе».

Известно, впрочем, что иск удовлетворен на сумму свыше $500 млн, что корреллирует с фактическими расходами компании (неоплаченные счета, стоимость оборудования, оценка выполненных до расторжения договора работ и пр.).

Изначально же контракт между «Силовые машины» и Technical Services Corporation («дочка» PetroVietnam), заключенный в 2013 году, оценивался в $1,2 млрд. Корпорации должны были вместе отстроить ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме.

Под санкции «Силовые машины» попали еще в 2018 году, до массовой санкционной волны 2022-2023 гг. В 2019 году отечественная строительная фирма заявила, что американские санкции — это форс-мажор, мешающий реализации проекта, и приостановила совместную деятельность.

Technical Services Corporation это решение не признала и даже пыталась оспорить — также в суде, требуя взысканий на сумму $3,5 млрд. Выплаты также должны были коснуться реально понесенных убытков, но в деле также фигурировал запрос на компенсацию «стоимости строительства станции с процентами за четыре года», и этот иск арбитраж как раз отклонил.

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