Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Силовые машины» Алексея Мордашева выиграли международный суд у PetroVietnam на $500+ млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Первую публичную победу российской компании, находящейся под санкциями, в международном суде одержали «Силовые машины» бизнесмена-миллиардера Алексея Мордашова, некогда директора «Северстали», члена совета директоров Nord Gold N.V.  и владельца трети акций туркомпании TUI Group. Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) признал иск правомерным, и фирме удалось отсудить у вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) свыше $500 млн.

«Силовые машины» Алексея Мордашева выиграли международный суд у PetroVietnam на $500+ млн

О первом удовлетворенном иске подсакционной компании из РФ РБК сообщили источник, близкий к бизнесу корпорации и ходом разбирательства, и неназванный федеральный чиновник. Положительное постановление суда было вынесено еще в конце прошлого года.

«SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин» в ноябре 2023 года, — уточнил представитель компании. — «Силовые машины» удовлетворены решением суда, однако условия решения конфиденциальны и не могут быть раскрыты любой из сторон на данном этапе».

Известно, впрочем, что иск удовлетворен на сумму свыше $500 млн, что корреллирует с фактическими расходами компании (неоплаченные счета, стоимость оборудования, оценка выполненных до расторжения договора работ и пр.).

Изначально же контракт между «Силовые машины» и Technical Services Corporation («дочка» PetroVietnam), заключенный в 2013 году, оценивался в $1,2 млрд. Корпорации должны были вместе отстроить ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме.

Под санкции «Силовые машины» попали еще в 2018 году, до массовой санкционной волны 2022-2023 гг. В 2019 году отечественная строительная фирма заявила, что американские санкции — это форс-мажор, мешающий реализации проекта, и приостановила совместную деятельность.

Technical Services Corporation это решение не признала и даже пыталась оспорить — также в суде, требуя взысканий на сумму $3,5 млрд. Выплаты также должны были коснуться реально понесенных убытков, но в деле также фигурировал запрос на компенсацию «стоимости строительства станции с процентами за четыре года», и этот иск арбитраж как раз отклонил.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Трудно нанять приезжего, легко в коммуникации: бизнес-культура Сингапура
  2. 2 Сингапур, Индонезия и Филиппины — что делать в диджитале в этих странах
  3. 3 Выбираем страну для релокации стартапа. Опыт фаундеров
  4. 4 Шесть вещей, которые нужно знать, если вы выходите на рынок Сингапура
  5. 5 Полтора года, 263 вакансии и десятки интервью. Как я искала и нашла работу за рубежом
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

12 февраля 2024

Субсидии по франшизе

13 февраля 2024

FBIE China 2024

13 февраля 2024

KIHE 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ