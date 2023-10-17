«Лента» купила сеть магазинов «Монетка»

Российская сеть гипермаркетов «Лента» приобрела ритейлера «Монетка», сумма сделки не уточняется. Покупка поможет «Ленте» усилить свои позиции в Западной Сибири и на Урале, говорится на сайте рилейлера.

«Лента» приобрела 99,999% в «РМ Групп» — материнской компании, управляющей магазинами «Монетка».

Сделка соответствует стратегии компании по трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока, поясняется в пресс-релизе. Компания также нацелена на развитие формата магазинов у дома.

О том, что ритейлер планирует покупку сети «Монетка», сообщалось еще летом. Тогда аналитики оценивали сеть примерно в 100 млрд рублей, однако предполагали, что «Лента» может приобрести бизнес за 60-70 млрд рублей.

Сегодня под управлением «Монетки» находятся 2120 магазинов, их общая торговая площадь — 606 000 кв. м. При этом все помещения арендуются.

В периметр сделки также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м. и парк грузовых машин.

«Эта сделка дает нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом», — прокомментировал покупку председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.

В компании также уточнили, что бизнес «Монетки» будет функционировать как отдельная структура, сеть также сохранит собственный бренд.

«Монетка» была основана в Екатеринбурге в 2001 году, сегодня в управлении сети — дискаунтеры в Екатеринбурге, Перми и других городах. Владельцем выступает Роман Заболотнов. «Лента» принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова.

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