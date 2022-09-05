Минимум 40% россиян не могут позволить себе даже льготную ипотеку — Минтруд

По самым оптимистичным оценкам Минтруда, минимум 40% семей в России не могут позволить себе никакую ипотеку, даже льготную. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Безусловно, ипотечное кредитование — способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», — цитирует ее «РИА Новости».

Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 года. Она должна была закончиться 1 ноября того же года, но затем ее была несколько раз продлена, в последний раз — до конца 2022 года.

Максимальная сумма кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регионов порог установлен на уровне 6 млн рублей. С 22 июня ставка по программе составляет 7%, она менялась несколько раз.

В России есть еще несколько программ ипотеки, где государство субсидирует ставку за счет средств федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

Как сообщалось ранее, в крупных банках заметили снижение спроса на программу льготной ипотеки для IT-специалистов. За два последних месяца лета поступило лишь 2,2 тыс. заявок. Причины этого — высокие требования для заемщиков и их работодателей.

Фото на обложке: Unsplash