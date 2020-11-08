Объем торгов иностранными акциями за день на Мосбирже побил рекорд в 1 млрд рублей

Дневной объем торгов акциями иностранных компаний на Московской бирже впервые превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данные торговой площадки также свидетельствуют о новом рекорде.
К 21.00 (мск) 5 ноября общий объем торгов ценными бумагами 40 зарубежных компаний превышал 1,5 млрд рублей. В тройке лидеров:
- Alibaba Group Holding — 283 млн рублей,
- Biogen — 102 млн рублей,
- Tesla — 85 млн рублей.
На бирже уточнили, что ранее объем торгов не превышал 1 млрд рублей в день.
Мосбиржа с конца августа допустила к торгам акции 19 американских эмитентов, а с 8 сентября к ним добавились бумаги Apple. Со 2 ноября допущены к торгам 20 новых акций и депозитарных расписок ведущих международных компаний. В результате число ценных бумаг зарубежных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки там, увеличилось до 40.
До конца года Московская биржа планирует увеличить список торгуемых иностранных акций более чем до 50 бумаг.
Фото: katjen / Shutterstock
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