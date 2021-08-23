Московские предприниматели смогут бесплатно разместить товары на Amazon, Kaufbei и Etsy

Московский экспортный центр (МЭЦ) расширил проекты поддержки онлайн-экспорта московских компаний. Теперь предприниматели Москвы смогут разместить товары с гарантированным заключением внешнеторгового контракта еще на трех онлайн-площадках в Европе. Речь идет об Amazon.com, Kaufbei.tv и Etsy.com.

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР), готовая продукция московских компаний востребована в странах Европы.

В частности, за январь-май 2021 года столица нарастила поставки в Нидерланды на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 35% вырос объем экспорта в Германию, где самыми востребованными отраслями стали электроника и электротехника и товары широкого потребления.

Теперь московские производители смогут представить продукцию на Amazon.com, Kaufbei.tv и Etsy.com. МЭЦ профинансирует полный комплекс услуг от консультирования до оформления сделки и поставок в Евросоюз. При этом предприниматели получат рекламное продвижение.

Аmazon — один из первых интернет-сервисов по продаже реальных товаров массового спроса. В четвертом квартале 2020 года выручка от продаж составила $125,6 млрд — на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На Amazon продается широкий ассортимент товаров, среди которых продукты питания, детские игрушки, спортивные и хозяйственные товары и электроника.

Заявки от московских компаний на размещение продукции на этой площадке принимаются по ссылке.

На русскоязычной немецкой онлайн-платформе Kaufbei.tv зарегистрированы более 750 тысяч покупателей, проживающих в Европе, при этом общее количество пользователей превышает 3,5 млн человек. Здесь компании Москвы смогут представить пищевую продукцию, товары для красоты и здоровья, продукцию для дачи и сада, бытовую технику, детали и аксессуары для автомобилей и другие категории товаров.

Заявку на размещение товаров можно подать по ссылке.

Московские производители товаров ручной работы, винтажных и уникальных изделий смогут разместить продукцию на Etsy.com. Число пользователей маркетплейса превышает 400 млн, при этом только за второй квартал 2020 года на Etsy.com было совершено более 60 млн покупок. Здесь продаются одежда, аксессуары, украшения, декор для дома и наборы для рукоделия.

Прием заявок от компаний Москвы на онлайн-экспорт открыт по ссылке.

МЭЦ, подведомственный ДПиИР, помогает предпринимателям продвигать продукцию на зарубежные рынки. Одной из ключевых задач МЭЦ является увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

МЭЦ поддерживает онлайн-экспорт и в Азию. Например, компании могут подать заявку на финансирование размещения товаров на крупнейших азиатских онлайн-площадках, среди которых Tmall.com, Epinduo.com и Taobao.com, JD.com, Pinduoduo.com и 1688.com.

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