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«Россия» ведет переговоры о запуске прямых авиарейсов из Москвы на Бали

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Россия» ведет переговоры о запуске прямых авиарейсов из Москвы на Бали. Их приостановили во время пандемии, авиакомпания выполняла три рейса в неделю. Согласно расписанию с сайта Шереметьево, рейсы в административный центр Бали запустят уже в сентябре.

«Россия» ведет переговоры о запуске прямых авиарейсов из Москвы на Бали

Авиакомпания «Россия» может возобновить выполнение прямых рейсов из Москвы на Бали. Об этом «РИА Новости» рассказали в компании.  

На данный момент ведутся переговоры о маршруте самолетов, вопросах их обслуживания в аэропорту Денпасара (административный центр Бали).

Согласно расписанию на сайте аэропорта Шереметьево, выполнение рейсов из Москвы в Денпасар начнется 20 сентября.

После начала пандемии COVID-19 прямые рейсы из Москвы на Бали были отменены. «Россия» выполняла по три рейса в неделю.

Фото на обложке: K'Nub / Shutterstock

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