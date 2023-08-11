«Россия» ведет переговоры о запуске прямых авиарейсов из Москвы на Бали. Их приостановили во время пандемии, авиакомпания выполняла три рейса в неделю. Согласно расписанию с сайта Шереметьево, рейсы в административный центр Бали запустят уже в сентябре.
Авиакомпания «Россия» может возобновить выполнение прямых рейсов из Москвы на Бали. Об этом «РИА Новости» рассказали в компании.
На данный момент ведутся переговоры о маршруте самолетов, вопросах их обслуживания в аэропорту Денпасара (административный центр Бали).
Согласно расписанию на сайте аэропорта Шереметьево, выполнение рейсов из Москвы в Денпасар начнется 20 сентября.
После начала пандемии COVID-19 прямые рейсы из Москвы на Бали были отменены. «Россия» выполняла по три рейса в неделю.
Фото на обложке: K'Nub /
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