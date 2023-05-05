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В центре Москвы временно ограничили работу каршеринга

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В центре Москвы до 10 мая ограничат доступ к сервисам каршеринга, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. 

В центре Москвы временно ограничили работу каршеринга

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей», — говорится в сообщении.

В центральной части города временно также не получится припарковаться и начать аренду. 

Изображение: Telegram-канал дептранса

В столице можно арендовать автомобили сервисов «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar, Anytime и других.

9 мая в Москве пройдет парад, который будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Также в дептрансе объявили, что 7 и 9 мая некоторые станции метро в центре Москвы будут закрыты на выход. 

Фото на обложке: Julia Ar / Shutterstock

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