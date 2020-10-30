Власти Москвы хотят перевести рестораны на тотальную регистрацию посетителей

Правительство Москвы может уже со 2 ноября распространить систему чек-инов на кафе и рестораны, работающие днем. Пока она действует только для ночных заведений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания в крупных ресторанных сетях подтвердили, что вопрос обсуждается. В столичном департаменте торговли и услуг рассказали, что не знают о планах введения обязательной системы чек-инов для общепита.

«Тем не менее мы видим, что многие заведения добровольно подключаются к ней. После бурной реакции на заявление Роспотребнадзора ряд рестораторов выступали с подобной инициативой сами», — сообщил глава департамента Алексей Немерюк.

С 19 октября, чтобы попать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, работающие с полуночи до 6 часов утра, посетители должны регистрироваться с помощью QR-кодов или смс. Накануне действие системы чек-инов продлили до 29 ноября.

Как рассказал газете управляющий одного ночного клуба, раньше проход посетителя в заведение занимал меньше минуты. Теперь на процедуру регистрации уходит 15 секунд. Кроме того, чтобы зайти, нужно надеть маску и перчатки и измерить температуру. В итоге на это уходит 4-5 минут. Все это вызывает раздражение посетителей.

Представители ресторанных сетей уже заявляют, что могут потерять до 10% клиентов. Но видят в системе чек-инов альтернативу полному закрытию точек. Эксперты, в свою очередь, говорят, что мера может привести к новому всплеску популярности сервисов доставки готовых блюд.

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