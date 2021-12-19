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Собянин: Дополнительные ограничения в новогодние праздники не планируются

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что власти столицы не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения в новогодние праздники.

Собянин: Дополнительные ограничения в новогодние праздники не планируются

«Жить так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — заявил мэр.

Градоначальник пояснил, что решения о вводе новых ограничений принимаются, когда отмечается рост заболеваемости, «плохо контролируемый или неконтролируемый».

Собянин также отметил, что за все время борьбы с COVID-19 в Москве не было допущено снижение объема свободных коек в больницах ниже 20%.

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Фото: Mos.ru

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