Собянин: Дополнительные ограничения в новогодние праздники не планируются

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что власти столицы не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения в новогодние праздники.
«Жить так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — заявил мэр.
Градоначальник пояснил, что решения о вводе новых ограничений принимаются, когда отмечается рост заболеваемости, «плохо контролируемый или неконтролируемый».
Собянин также отметил, что за все время борьбы с COVID-19 в Москве не было допущено снижение объема свободных коек в больницах ниже 20%.
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