Московские предприниматели смогут арендовать у города более 100 торговых точек

Предприниматели Москвы смогут арендовать у города более 100 нестационарных торговых точек и площадок для их размещения. Они выставлены на торги и находятся в парках и на улицах столицы.
Победители аукционов смогут открыть торговые точки, пункты проката и культурно-досуговые центры, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь объектов составляет от 6 кв. м. до более чем 550 кв. м. Они находятся в девяти округах столицы, больше всего их на западе Москвы — 39. Этими объектами можно будет пользоваться пять лет, заключил заммэра.
Торги устраивает департамент столицы по конкурентной политике. Технические характеристики объектов указаны на инвестпортале в разделе «Имущество от города». Поучаствовать в торгах можно на сайте единой электронной торговой площадки.
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Фото: YuryKara / Shutterstock
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