Акселератор в сфере туризма Moscow Travel Factory набирает стартапы

Комитет по туризму города Москвы начал новый набор туристических стартапов и продуктовых команд в акселератор Moscow Travel Factory. Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 3 августа.

Участники акселератора получат:



помощь профессиональных трекеров;

образовательную программу;

возможность запустить пилот с компанией-партнером;

нетворкинг с тревел-сообществом Москвы;

встречи с инвесторами;

маркетинговую поддержку проектов.

В рамках акселератора пройдет серия лекций и мастер-классов по созданию туристических продуктов. Образовательная программа поделена на шесть модулей, каждый из которых посвящен этапам запуска и продвижению стартапа в сфере туризма: рынку, бизнес-модели, маркетингу, юнит-экономике и многим другим темам.

Кроме того, каждый участник получит стартап-кит — сборник рекомендаций от спикеров программы по развитию тревел-стартапов. Здесь можно найти лучшие практики по запуску и продвижению туристических продуктов и сервисов.

Участвовать в образовательной программе может не только представитель стартапа, но и любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться.

Принять участие в акселераторе могут стартапы и команды с решением на стадии MVP и выше. Организаторам интересны проекты в областях:

молодежного туризма;

гастрономического туризма;

устойчивого туризма;

делового туризма;

туристических медиа-продуктов;

TravelTech-продуктов и сервисов, которые улучшат туристический опыт гостей Москвы.

Среди партнеров Moscow Travel Factory в 2021 году: «Алеан», TUI, Accor Group, международный аэропорт Внуково, Ostrovok, Marriott, Ozon.Travel, Wildberries Travel, Политехнический музей, ВДНХ и другие компании и организации.

В 2020 году заявки подали 257 стартапов — из них в демо-дне участвовали 33 команды. Образовательную программу прошли 670 человек.

Среди участников прошлого акселератора были:

HowMuchTravel — сервис для планирования бюджета поездок. Starta Ventures оценила компанию в $2 млн;

Globe4all.net — платформа для туристов с ограниченными возможностями;

LocalFriend.ai — сервис городских прогулок с виртуальными гидами;

«Локали» — платформа, где путешественники могут найти местных гидов;

Invisible Moscow — сервис интерактивных экскурсий-спектаклей и многие другие.

Программа стартует 18 августа. 22 октября пройдет демо-день, где выпускники представят свои проекты, а также конференция о туристических технологиях.

Узнать подробности, подать заявку на участие в акселераторе или зарегистрироваться на лекции можно на сайте.

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