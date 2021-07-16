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Акселератор в сфере туризма Moscow Travel Factory набирает стартапы

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Комитет по туризму города Москвы начал новый набор туристических стартапов и продуктовых команд в акселератор Moscow Travel Factory. Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 3 августа.

Акселератор в сфере туризма Moscow Travel Factory набирает стартапы

Участники акселератора получат:

  • помощь профессиональных трекеров;
  • образовательную программу;
  • возможность запустить пилот с компанией-партнером;
  • нетворкинг с тревел-сообществом Москвы;
  • встречи с инвесторами;
  • маркетинговую поддержку проектов.

В рамках акселератора пройдет серия лекций и мастер-классов по созданию туристических продуктов. Образовательная программа поделена на шесть модулей, каждый из которых посвящен этапам запуска и продвижению стартапа в сфере туризма: рынку, бизнес-модели, маркетингу, юнит-экономике и многим другим темам.

Кроме того, каждый участник получит стартап-кит — сборник рекомендаций от спикеров программы по развитию тревел-стартапов. Здесь можно найти лучшие практики по запуску и продвижению туристических продуктов и сервисов.

Участвовать в образовательной программе может не только представитель стартапа, но и любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться.

Принять участие в акселераторе могут стартапы и команды с решением на стадии MVP и выше. Организаторам интересны проекты в областях:

  • молодежного туризма;
  • гастрономического туризма;
  • устойчивого туризма;
  • делового туризма;
  • туристических медиа-продуктов;
  • TravelTech-продуктов и сервисов, которые улучшат туристический опыт гостей Москвы.

Среди партнеров Moscow Travel Factory в 2021 году: «Алеан», TUI, Accor Group, международный аэропорт Внуково, Ostrovok, Marriott, Ozon.Travel, Wildberries Travel, Политехнический музей, ВДНХ и другие компании и организации.

В 2020 году заявки подали 257 стартапов — из них в демо-дне участвовали 33 команды. Образовательную программу прошли 670 человек.

Среди участников прошлого акселератора были:

  • HowMuchTravel — сервис для планирования бюджета поездок. Starta Ventures оценила компанию в $2 млн;
  • Globe4all.net — платформа для туристов с ограниченными возможностями;
  • LocalFriend.ai — сервис городских прогулок с виртуальными гидами;
  • «Локали» — платформа, где путешественники могут найти местных гидов;
  • Invisible Moscow — сервис интерактивных экскурсий-спектаклей и многие другие.

Программа стартует 18 августа. 22 октября пройдет демо-день, где выпускники представят свои проекты, а также конференция о туристических технологиях.

Узнать подробности, подать заявку на участие в акселераторе или зарегистрироваться на лекции можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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